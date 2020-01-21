شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة قوية تقتلع الأشجار وتقطع التيار الكهربائى فى إستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت عاصفة قوية ضربت العاصمة الأسترالية (كانبيرا) منذ ساعات فى اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائى عن العديد من المناطق، بالإضافة إلى حدوث فيضانات مفاجئة وإلحاق إصابات طفيفة باثنين من السكان، وذلك وفقًا لما أعلنه مسؤولو خدمات الطوارئ، وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن هذه العاصفة القوية تعد أحدث حلقة فى سلسلة اضطراب الأحوال الجوية والطقس فى استراليا التى تشهد حرائق غابات مدمرة في مناطق وفيضانات بمناطق أخرى.

وأضافت الشبكة أن حرائق الغابات دمرت أجزاءً من عدة ولايات أسترالية هذا الصيف فيما تسببت الأمطار الغزيرة الأخيرة في فيضانات مفاجئة فى ولايات (فيكتوريا - نيو ساوث ويلز - كوينزلاند).

وكانت الحكومة الأسترالية قالت الأحد، إنها ستقدم دعما ماليا لقطاع السياحة فى البلد الذى تضرر بشدة بسبب حرائق الغابات التى استعرت لفترة طويلة، فى حين يشكو أصحاب الأعمال من إلغاء حجوزات الأشهر المقبلة. ورغم أن الأمطار الأخيرة ساعدت إلى حد ما، فإن الخسائر التى تكبدها القطاع تقترب من المليار دولار أسترالى (690 مليون دولار أمريكى) حتى الآن وقد تتجاوز 4.5 مليار فى نهاية العام بحسب تقديرات الهيئات السياحية فى أستراليا.

وقال تونى كوبينز، مالك شركتى سياحة فى جزيرة الكنغر بأستراليا، "توقف الناس عن المجىء،" مضيفا أنه تلقى إلغاءات لشهرى فبراير ومارس.

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وتابع "يعتقدون أن الجزيرة بأسرها تحترق وهذا غير صحيح. لذا يجب أن نوجه رسالة بأن الجزيرة مازالت متاحة".

وفى وقت سابق من الشهر، التهم حريق أكثر من 494 ألف فدان على الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبى لأستراليا.

وقالت الحكومة اليوم إنها ستخصص 76 مليون دولار أسترالى (52 مليون دولار أمريكى) فيما وصفته بمعونة أولية لمساعدة قطاع السياحة البالغ حجمه 152 مليار دولار أسترالى ويسهم بأكثر من 3% من الناتج الاقتصادى السنوى.

وقال وزير السياحة سيمون برمنجهام إن الحجوزات من الأسواق الخارجية الرئيسية لاستراليا انخفضت بين 30 و40 %، بينما تراجعت الحجوزات المحلية حوالي 70%، بحسب وسائل الإعلام الأسترالية.