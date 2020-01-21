فيديو معلوماتى.. خطوات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين من مرحلة لأخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، أو من مادة لأخرى، ”الخليج 365” يقدم فى التقرير التالى خطوات تغيير المسمى الوظيفى ومواعيد التقدم. -تغيير المسمى الوظيفى متاح من مرحلة إلى مرحلة ومن مادة إلى أخرى بمرحلة التعليم الأساسى. - يقدم طلب تغيير المسمى الوظيفى إلى مسئولى التنسيق بالإدارات والمديريات التعليمية. - حصر الأعداد التى ترغب فى تغيير المسمى الوظيفى من خلال الإدارات التعليمية. - طلبات تغيير المسمى الوظيفى متاحة حتى أواخر يناير الجارى. - يتم تغيير المسمى الوظيفى طبقا لمعدلات العجز والزيادة على مستوى المديرية وليست الإدارة التعليمية. Advertisements _ الحصول على مؤهل عال تربوى أو شهادة إجازة التربوى. - تأشيرة الموجه العام بشكل صريح وواضح "أوافق على تغيير المسمى لوجود زيادة فى التخصص." - صورة من قرار التعيين مختومة من المديرية. - صورة آخر قرار ترقية معتمد ومختوم طبق الأصل. -صورة المؤهل الجامعى مختوم ومعتمد طبق الأصل. _ صورة المؤهل التربوى لغير التربويين معتمدة طبق الأصل. - صورة إقرار استلام العمل بآخر وظيفة وصحيفة احوال إلكترونية وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة أخر تقريرين سنوية.

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