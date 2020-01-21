شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة والصغرى بسانت كاترين صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮقة ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺷﺒﻮرة ﻣﺎﺋﻴﻪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب غرباً، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر درجة.

كان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أن البلاد مازالت فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال تكون مصحوبة بالأمطار، مشيراً إلى أن الأمطار ستكون غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، أما جنوب الوجه البحرى والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد تكون الأمطار بها متوسطة الشدة وخفيفة على بعض المناطق.