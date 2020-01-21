شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استعداد أجهزة محافظة القاهرة لإقامة معرض الكتاب الدولى فى دورته الـ 51 ، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتقديم كافة التسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام، وأنة تسهيلاَ على المواطنين من رواد المعرض لسهولة الانتقال فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالى 85 أتوبيس لخدمة الجمهور، وكذالك سيارات السر فيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات وصولا" لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوط خلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.

وأعلن اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم الاتفاق على تخصيص 8 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأوتوبيسات الهيئة بقوة تشغيل عدد 85 أتوبيس وهى كالتالى: من ميدان عبد المنعم رياض مرورا" برمسيس ثم العباسية ونادى السكة ومحور المشير ويخدم هذا الخط 15 سيارة أتوبيس ـ والخط الثانى ينطلق من ميدان العباسية مرور بنادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير إلى معرض الكتاب ـ ومن النزهة الجديدة مروراَ بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس إلى المعرض ـ ومن الأميرية مرورا" بميدان المطرية و الحلمية ثم ميدان رابعة وحي السفارات وصولاَ للمعرض ـ ومن ميدان الجيزة مرورا" بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة وطريق الاوتوستراد وجامعة الأزهر حتى موقع المعرض ـ ومن مدينة السلام مروراَ بمساكن الشيراتون وعباس العقاد ومحور المشير حتى المعرض ـ ومن ميدان المظلات ماراَ بالزاوية الحمراء وحدائق القبة والحى السابع ـ وأخيرا يأتي الخط الثامن ليغطى منطقة حلوان مروراَ بالجامعة وطريق الأوتوستراد وصقر قريش والطريق الدائرى وصولاَ لمركز المعارض ، وقد تم مراعاة اختيار هذه الميادين لسهولة الانتقال إليها من كل اتجاه فى العاصمة.

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وأشار رزق إلى تواجد أربعة خطوط أتوبيس ثابتة وأساسية تمر خلال خط سيرها العادى من أمام مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس بعدد 50 أتوبيس ، وأيضا ستستخدم لخدمة وراحة جمهور المواطنين من رواد معرض الكتاب .