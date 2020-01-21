شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه محافظات القناة: انتهاء مشكلة انسداد شبكات الصرف بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة انتهاء مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحي بمنطقة جاردن سيتي خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية منتصف مارس المقبل، مشيرا أن قطاع مياه الشـــرب والصرف الصحي يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفـع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلي للإعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المخطط لها .

وأوضح أن الشركة تسعى دائما لتحسـين الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال التنسيق مع محافظة الإسماعيلية بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة نادي النخيل خلف مبنى ديوان عام محافظة بالإسماعيلية والتي شهدت انسدادات مستمرة في خطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا للتوسع العمراني المتزايد خلال الأعوام الماضية، مما تسببت في عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

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وقال إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100% وشملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي من تقاطع شارع المدارس مع نادي النخيل وربطه على الخط الرئيسي بالطريق السريع بقطر 500 مم بدلا من 300 مم وبطول 320 م.

أما المرحلة الثانية للمشروع فتشتمل أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي خلف مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بقطر 400 مم بدلا من أقطار 200 مم وبطول 270 متر، ومن المخطط الانتهاء منها في منتصف مارس المقبل، وبالتالي القضاء نهائيا على أزمة انسداد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.