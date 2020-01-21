شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يستقبل وزراء الهجرة والقوى العاملة والتضامن لإطلاق مبادرة مراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة، التى تعد المحطة الثانية ضمن استراتيجية تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التى جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الهجرة فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى عقد فى ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في فعاليات انطلاق المبادرة في البحيرة لوران دى بويك رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.

كما تهدف مبادرة "مراكب النجاة"، إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.

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ومن المقرر أن تشمل زيارة المحافظة افتتاحًا مبدئيًا لمركز لتدريب وتأهيل الشباب بمنطقة حوش عيسى بالمحافظة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ولوران دي بويك مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة، وهو المركز الذي تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية على أن يبدأ التدريب به في شهر فبراير المقبل، حيث يتفقد الوزيران ومدير مكتب منظمة الهجرة، القاعات التدريبية والأجهزة المعدة لاستقبال الشباب، ومن المقرر أن يقدم المركز برامج تدريب لشباب البحيرة - كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية- بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار أيضًا.

ومن المقرر أيضًا أن تلتقي السفيرة نبيلة مكرم عددا من سيدات محافظة البحيرة في لقاء جماهيري ويتعاون في تنظيمه المجلس القومي للمرأة، يليه لقاء وزيرة الهجرة بمجموعة من الطلاب في برنامج تثقيفي وتدريبي من إعداد شركة «ويل سبرينج»، وتختتم زيارتها بلقاء جماهيري مع شباب المحافظة ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تتعاون في هذا الصدد مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، وكذلك توفير البدائل الآمنة والتدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وفتح مجال لاستعراض فرص العمل المتاحة، وهذا علاوة على تعاون وزارة الهجرة مع وزارات أخرى كالتربية والتعليم والشباب والرياضة، وجهات حكومية كالمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتستهدف وزارة الهجرة من خلال مبادرة "مراكب النجاة" التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة حول الجمهورية، حيث شهدت محافظة الفيوم أواخر ديسمبر الماضي انطلاق المبادرة من خلال عدد من الفعاليات تضمنت عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية.