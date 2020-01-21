شكرا لقرائتكم خبر عن بإيجارات مخفضة.. طرح استغلال 16 محلًا تجاريًا و6 كرفانات على كورنيش السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة السويس، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، تخصيص 16 وحدة تجارية و6 كرفانات بمنطقة كورنيش السويس الجديد بنظام حق الاستغلال بقيم إيجارية مخفضة. وتبلغ قيمة الإيجار 5 آلاف جنيه للمحل، و3 آلاف جنيه للكرفان، وسيجري الاختيار بنظام القرعة العلنية حسب كل نشاط، وحسب الشروط التالية: محافظة السويس تعلن عن فرص للشباب محافظة السويس تعلن عن فرص للشباب محافظة السويس تعلن عن فرص للشباب

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