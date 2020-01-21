شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين «الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا» و«مدينة زويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

يأتى هذا التوقيع في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وانطلاقًا من رغبتهما في إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي بينهما ومجالات التدريب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

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وبموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بما تمتلكه من معامل وورش فنية في التخصصات العلمية المختلفة وأساتذة جامعات متخصصين ومدربين على أحدث النظم العلمية تمكنهم المساهمة في إكساب الخريجين مهارات وخبرات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما تمتلكه من خبرات متميزة في البحوث العلمية والتدريس والأنشطة الطلابية، للمشاركة في مجالات البحث العلمى المختلفة وتحديد وحل المشكلات التي تخدم التحديات الاستراتيجية للدولة وتساعد على توطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من الخبرات التدريسية والبحثية بين الطرفين، وتبادل زيارات الطلاب وعقد ندوات وورش عمل تقنية مشتركة.

وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول، بتوفير التدريب الصيفي والزيارات العلمية لطلاب مدينة زويل لمصانع وشركات الإنتاج الحربى للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجى، وسيتم التعاون المشترك بين الطرفين في إجراء مشاريع التخرج وتطبيق الأفكار المبتكرة والتى يكون لها مخرجات صناعية قابلة للتنفيذ والتي تهدف إلى ربط الجامعات المصرية ومخرجات التعليم بالصناعة.

بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي ولما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب بجانب الدارسين لتحويل مخرجاتهم البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة.

وقال إن مدينة زويل ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالإشراف على الهيئة المعاونة للتدريس والتي تعمل لدى الأكاديمية لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه طبقًا للشروط واللوائح المنظمة للتسجيل بالمدينة، وستقوم بإجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح الطرفين، على أن تكون الأولوية للبحوث التطبيقية التي تهدف إلى حل المشكلات الصناعية التي قد تطرح في مصانع الإنتاج الحربى لربط البحث العلمي بالصناعة ولتطوير منظومة التصنيع والإنتاج المصرية، وستقوم بالاستفادة من المعامل الكيميائية والهندسية المتوفرة بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في إجراء البحوث لطلاب الدراسات العليا بالمدينة.