شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: بطاقات ذكية للطلاب لأول مرة وتأمينها بأحدث النظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تطوير نظام طباعة بطاقات الهوية للطلاب وتحويلها إلى بطاقات ذكية (Smart Cards)، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، وكخطوة أولى لتفعيل تكنولوجيا الهوية الرقمية (Digital Identity) داخل الجامعة.

وصرح الدكتور رضا البسيوني، مدير وحدة تطوير النظم، بأن الوحدة حرصت على استخدام أعلى نظم التأمين لبطاقات الهوية الجديدة، فعلى الجانب الإلكتروني يحتوي الكارنيه على رمز استجابة سريعة QR Code خاص بالطالب يمكن قراءته باستخدام أجهزة الموبايل والوصول إلى صفحة الطالب الشخصية مباشرة والتحقق من بياناته، علاوة على وجود شريحة إلكترونية ذكية داخل البطاقة تعمل بنظام NFC وتحتوي على كود إلكتروني مميز للطالب لا يمكن تزويره ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات الرقمية الجاري تنفيذها حاليا بالوحدة.

وأضاف «البسيوني» أنه تم تأمين البطاقة فيزيائيًا من خلال تغليفها بطبقة حماية شفافة تحتوي على هولوجرام ضوئي للحفاظ على البيانات المكتوبة من التلف أو التزوير، إلى جانب وجود ختم بارز بشعار الجامعة تم تصنيعه خصيصا لجامعة طنطا مما يجعل من الصعب تزويره.