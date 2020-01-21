شكرا لقرائتكم خبر عن «فتح مكتبه لاستكمال امتحان طالب».. استبعاد رئيس لجنة «إعدادية» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير التربية والتعليم بالإسماعيلية، مجازاة رئيس لجنة مدرسة هيئة قناة السويس بالاستبعاد من اللجنة وعدم استكمال الامتحانات والخصم 15 يوما من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات وفق القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك بسبب «الإهمال وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي».

وقال «قبيصي» إن الواقعة تعود لقيام رئيس اللجنة باصطحاب طالب لاستكمال امتحان مادة الجبر والإحصاء بالشهادة الاعدادية في مكتبه بعد قيامه بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن ومخالفة القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة بإعطاء الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها في باقي المواد.

وأضاف «قبيصي» أنه «حرص قبل انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي على عقد اجتماع مع رؤساء اللجان لتفادى مثل هذها الأخطاء، وتكليف إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة بالقيام بمهام المتابعة أثناء الامتحانات، والتعامل بشكل فورى وعاجل مع كل من يخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي أو الإهمال في الأعمال المكلف بها».