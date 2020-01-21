شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» تنقذ 3 أطفال بلا مأوى وإيداعهم دار رعاية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ان وحدة التدخل السريع أنقذت ٣ اطفال مشردين لا تتعدى اعمارهم ٥ سنوات وايداعهم احدى دورالرعاية وتقديم الخدمة الطبية لهم لحين التعرف على اهليتهم.

«التدخل السريع» تنقذ ٣ أطفال بلا مأوى

فيماكشف تقرير صادر عن المديرية انه تم تقديم تم تقديم الرعاية ل ١٤٩٢ طفلا بلا مأوى والتعامل مع ٤٢٨ مشردا خلال عام ٢٠١٩.

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ومن جانبه قال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن المديرية أتمت إنهاء إجراءات الإيداع المؤسسي بشأن 83 طفلا، بينما تم تفعيل آليات الدمج المجتمعي لعدد 34 آخرين فضلا عن إجراء جلسات نفسية واجتماعية لنحو 415 طفلا، كما وفرت المديرية خدمات طبية لعدد 200 طفل خلال حملات وحدات الإنقاذ السريع التابعة للوزارة.

«التدخل السريع» تنقذ ٣ أطفال بلا مأوى

وذكر تقرير التضامن الاجتماعي، أن أعداد المشردين الذين جرى التعامل معهم بلغ 428 شخصا، بينهم 122 مشردا تم إنهاء إجراءات الإيداع المؤسسي لهم، بجانب توفير جلسات رعاية نفسية واجتماعية لعدد 156 آخرين.

ووفقا لتقرير المديرية، فإنه تم رصد ٤٨٦ شخصا بلا مأوى 486، تم تلقى بلاغات بشأنهم والتعامل معهم، وأوضح تقرير المديرية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كافة حالات الإيداع المؤسسي بالنسبة للمشردين من كبار السن بالدار في ظل اكتمال السعة الاستيعابية للوقوف على أي تغيرات اقتصادية تسمح بتقديم أجر رمزي لدور المسنين، وعدم إخراج المشردين الذين لا يملكون مصدر رزق من دور الرعاية، بل توفير التدخلات النفسية والمادية والاجتماعية حتى عودة المشردين لأسرهم وبحث حالات هذه الأسر ودعمها من الجمعيات بتقديم مساعدات شهرية كي تستقر أوضاعهم الأسرية .

«التدخل السريع» تنقذ ٣ أطفال بلا مأوى