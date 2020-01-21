شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 حالات غش بـ«آداب وزراعة الاسكندرية».. وإحالة المتورطين لـ«التأديب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدينو عبدالقادر العوضي، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب في جامعة الإسكندرية، إنه تم ضبط 6 حالات غش جديدة ليصل إجمالى الحالات التي تم ضبطها منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحتى الآن 158 حالة مشيرا إلى أنها تنوعت ما بين إخلال بنظام الامتحان وشروع في غش وتلبس.

وأوضح «العوضى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تمت إحالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة.

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ولفت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضى بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

وفى كلية الزراعة في الشاطبى أعلن الدكتور عبدالله مسعد زين الدين، عميد الكلية، ضبط أول حالتى غش في الكلية منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وحتى الآن.

وأشار إلى أنه أحال الطالبين المتورطين إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهما بمعرفة الشؤون القانونية في محضرى الغش التي وردت من مراقبى اللجان وتطبيق اللائحة عليهما لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.