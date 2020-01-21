شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث عن رفاعة الطهطاوي» بدار «أوبرا الإسكندرية» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الجمعة، حفل «نادى السينما» بالتعاون مع المركز القومى للسينما ويتم عرض فيلم «البحث عن رفاعة» من إخراج الناقد السينمائى صلاح هاشم.
ويعد الفيلم وثائقيا عن رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة رافع الطهطاوى ورحلته من مصر إلى فرنسا ويلخص مشواره الثقافى والعلمى ويناقش ما تبقى من تعاليمه وأفكاره التي جلبها خلال رحلته إلى باريس حينما سافر في أول بعثة تعليمية أرسلها محمد على باشا إلى فرنسا لدراسة مصر الحديثة وكيف استفادت مصر من تجربة الطهطاوى التي كانت بمثابة ثورة فكرية وتنويرية للعالم العربى أجمع.
ويعقب الفيلم ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر ثم مشاركة فنية متميزة للفنان محمد حسنى بتقديم مجموعة من الموشحات وأغان من زمن الفن الجميل.
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