شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ٣ وزراء.. انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق من البحيرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة مبادرة «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمشاركة 3 وزراء.

ويستقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى للإعلان عن بدء المبادرة في محافظة البحيرة.

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انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة

وتتضمن فاعليات المبادرة لقاء للوزراء والمحافظ مع المرأة في الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع دمنهور للمؤتمرات، ثم التوجه لمكتبة مصر العامة بدمنهور لحضور «تدريبات الأطفال» على مخاطر الهجرة غير الشرعية من طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي.

انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة

وينتقل المحافظ والوزراء عقب ذلك إلى مركز حوش عيسى لتفقد 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، ثم العودة لمجمع دمنهور للمؤتمرات لحضور لقاء مع الشباب بالمحافظة.

ونفذ فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد، دورة تدريبية لعدد 150 من الرائدات الريفيات بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وقامت المتدربات بتنفيذ حملات لطرق الأبواب في القرى التي تعتبر مصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، كما نفذ فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة بالمحافظة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، رئيس الفرع، أمس، دورات تدريبية لعدد 450 من الأطفال تحت 18 سنة، بالمراحل التعليمية الإعدادية والتعليم الفنى، من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، في إطار التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة

انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة

انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» بالبحيرة