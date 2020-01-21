شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة اليابانية لـ«جايكا» تزور القاهرة لمراجعة الاقتصاد الكلي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد البعثة اليابانية المعني بمراجعة الاقتصاد الكلي في مصر، والتابع لوكالة اليابان للتعاون الدولي «JICA»، الثلاثاء، في مقر الهيئة.

تأتي الزيارة في إطار برنامج وفد البعثة اليابانية لزيارة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بمصر وذلك بهدف مراجعة الوضع الاقتصادي الكلي بمصر بغية المحافظة على استدامة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

شارك في الاجتماع كل من عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، ورضوى كمونة، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأميرة سعيد، مدير عام منتدب على الإدارة العامة للتقارير الدولية ومسؤول ملف المنظمات اليابانية.

Advertisements

وخلال الاجتماع، استفسر الجانب الياباني عن عدة موضوعات من أهمها وظائف ومهام ودور الهيئة في شأن تشجيع الاستثمار، إدارة المناطق الحرة والوضع الحالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناخ الأعمال بمصر، وما هي الإجراءات التي تتبعها مصر لتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وقدمت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة شرحاً تفصيلياً عن دور الهيئة والخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المستثمرين وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والضمانات والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة سواء بنظام الاستثمار الداخلي أو من خلال الفرص الاستثمارية المطروحة بالمناطق الحرة العامة والخاصة، المناطق الاستثمارية، المناطق الصناعية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية الجديدة التي توفرها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والتي تم طرحها كما يتم تحديثها بشكل مستمر على الخريطة الاستثمارية خاصةً بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع، ألقي فريق العمل الضوء كذلك على دور الهيئة كبوابة ترويجية كبرى في مصر ليس فقط للفرص الاستثمارية التي تقدمها الهيئة ولكن أيضا للفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى الأخرى الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتلك التي تطرحها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وغير ذلك من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في جميع أنحاء الجمهورية.

واختتمت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع بتوجيه الدعوة إلى الوفد الياباني لزيارة المناطق الحرة والصناعية والاستثمارية في مصر، كما أكدت عزم الهيئة على التنسيق لترتيب زيارات ترويجية للجانب الياباني في العاصمة الإدارية الجديدة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعلى استعداد الهيئة كذلك للتنسيق بشأن عقد اجتماعات من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تيسير كل السبل لإنجاح مهمة البعثة اليابانية المعنية بمراجعة الاقتصاد الكلي في مصر، الأمر الذي رحب به الجانب الياباني والذي أعرب عن شكره على الجهد المبذول والدعم المتواصل من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلى تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الهيئة بما يجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها البعثة اليابانية المذكورة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث سبق أن استقبلت الهيئة وفدا مماثلا تابعا لجايكا في عام 2014 بهدف عمل دراسة حول الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك.