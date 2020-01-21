شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى برئاسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى برئاسة مصر، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وافتتح أعمال اللجنة، السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، الذى استعرض فى الكلمة التى ألقاها، أبرز الموضوعات والنتائج التى حققتها اللجنة تحت الرئاسة المصرية على مدار العام من خلال أكثر من 50 اجتماعاً رسمياً و200 ساعة عمل وسلسلة طويلة من الاجتماعات الخارجية والخلوات رفيعة المستوى والأعمال التحضيرية.

وتناول السفير أسامة عبد الخالق سفير جمهورية مصر العربية فى أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، عدداً من الإنجازات التى حققها الاتحاد الأفريقى تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومتابعة خارطة طريق الإصلاح المؤسسى للاتحاد.

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شارك فى الافتتاح، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى كويسى كوارتى، الذى أشاد بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وما تم تحقيقه خلالها، وكذلك بالقيادة الناجحة للمندوب الدائم المصرى ووفد مصر لأعمال لجنة المندوبين الدائمين ومختلف الأعمال التحضيرية للاتحاد.

وستواصل لجنة المندوبين الدائمين، على مدار هذا الأسبوع، الإعداد للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزارى التنفيذى يومى 6 و7 فبراير المقبل، ثم القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين يومى 9 و10 فبراير.