شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لمتابعة ملفات قطاع السياحة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء،وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى، متى اقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاص اللجنة الوزارية.

وتختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والأثرى، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.

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ويعقب هذا الاجتماع، يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا آخر بشأن متابعة مبادرات الحكومة والبنك المركزى مع السياحة والإسكان والصناعة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إنطلاق عدد من المبادرات لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرارمعدلات نمو الاقتصاد المصرى ومنها إنطلاق مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة" بـ100مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.