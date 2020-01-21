شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لـ CNN: الأمريكيون يرون ضرورة تصويت الشيوخ لصالح عزل ترامب بنسبة 51% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع جديد أجرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن حوالى نصف الأمريكيين يقولون إنه ينبغى على مجلس الشيوخ التصويت لإدانة الرئيس دونالد ترامب والإطاحة به من منصبه فى محاكمة العزل، وذلك بنسبة 51%، بينما قالت 45% إنه على المجلس أن يصوت ضد الإدانة والإطاحة.

وبحسب ما قالت الشبكة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، فإن حوالى 7 من 10، (69%) يقولون إن المحاكمة التى ستبدأ اليوم يجب أن تشمل شهادة من عدد من الشهود الجدد الذين لم يدلوا بشهادتهم فى تحقيقات العزل بمجلس النواب.

ومع سعى الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ إلى إقناع أربعة جمهوريين على الأقل بالانضمام لهم فى التصويت من أجل السماح بشهود فى المحاكمة، فإن أعضاء الصف الثانى من الجمهوريين منقسمون فى هذا الشأن، حيث يقول 48% منهم أنهم يريدون شهودا، بينما أعرب 44% عن رفضهم.

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وقالت "سى إن إن" إن هذا الاستطلاع هو الأول على الصعيد الوطنى عبر الهاتف منذ إرسال مواد العزل إلى مجلس الشيوخ لتبدأ رسميا محاكمة ترامب فيه. كما أنها أول نتائج لاستطلاع منذ أن أشار رجل الأعمال ليف باراناس الذى عمل مساعدا لمحامى ترامب رود جوليانى، فى سلسلة من المقابلات التلفزيونية، إلى أن الرئيس تورط فى حملة للضغط على أوكرانيا.

ووجد الاستطلاع أن أغلبية الأمريكيين يرون أن كلا من الاتهامين الذين يواجه ترامب المحاكمة بسببهما حقيقى. حيث قال 58% أن ترامب أساء استخدام سلطة الرئاسة للحصول على منفعة سياسية شخصية غير مناسبة، بينما قال 57% أنه صحيح أن عرقل مجلس النواب فى تحقيقه عن العزل.

ومن المتوقع أن تبدأ خلال الساعات القادمة أولى جلسات محاكمة عزل ترامب فى مجلس الشيوخ، والتى ستحدد مصير الرئيس وما إذا كان سيبقى فى منصبه أم سيتم الإطاحة به.