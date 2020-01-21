شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادى بدافوس بمشاركة وزيرة التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويحتفل المنتدى هذا العام، بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوى، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية، من بينها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحى أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا والتطرق للمشكلة "عدم المساواة في الثروة".

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية فى الشرق الأوسط، ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد فى العالم.

كما تترأس الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقى بعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

ويحرص المنتدى الاقتصادى العالمى، على مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى فعالياته، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017.

كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، أعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت فى الأردن فى ابريل الماضى، ثم المشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لإبراز التطورات السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى أمام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية، ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك فى اطار جهود الحكومة لتحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.