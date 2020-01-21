شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 12 فى تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 20 منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات من بينهم 2 ملاكى، وأخرى ميكروباص، على الطريق، مما نتج عنه، مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، تم الدفع بسيارات الإسعاف وإدارة مرور سوهاج لمكان الطريق فى محاولة لإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 20 بجوار الكارته ووجود متوفين ومصابين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات من بينهم 2 سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، نتيجة التخطى الخطأ والسرعة الزائدة، نتج عن الحادث وفاة 4 من مستقلى السيارات الثلاثة وإصابة 12.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ونقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى الأميرى.

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تم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق، فى محاولة لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن دائرة مركز شرطة شمال محافظة سوهاج شهدت وقوع حادث تصادم، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة، أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 2 أخرين.

وفى مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، شهدت قرية القرامطة دائرة المركز وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة قائد التروسيكل.

وشهد مركز شرطة ساقلتة ناحية القرامطة شرق "طريق فرعى" دائرة المركز وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو أحمد ن م م" 27 سنة عامل، ويقيم بندر ساقلته إصطدم بدراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو "محمد ا م ع" 55 سنة موظف ويقيم بناحية الطوايل الغربية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة قائد التروسيكل " اشتباه كسر بالذراع الأيمن " ، حيث تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.