شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار القضاء على المظاهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة، لافتا إلى أن الحملة شملت، مناطق (محور الكفراوى – المنطقة بجوار مسجد عماد راغب – أبوالوفا "جنوب الأحياء")، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الأحياء والإدارات المختصة بجهاز المدينة وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات وعشش عشوائية تمثلت فى التعدى على أراضٍ فضاء ولاند سكيب أمام العمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار حملات الإزالات تباعًا بجميع أنحاء المدينة، وأنه لا تهاون فى إزالة أى مخالفات أو تعديات، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقضاء على ملامح العشوائية بها.

من ناحية أخرى، أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية (وحدة طب الأسرة)بمنطقة التوسعات الشمالية بالمدينة، إلى الإدارة الصحية بالمدينة تمهيداً لتشغيلها، حيث تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليون و 825 ألف جنيه، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات المقدمة بمنطقة الإسكان القومي.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: تم إقامة المشروع على مساحة (685م2)، ويتكون مبنى الوحدة الصحية من (أرضى + أول + غرف سطح)، وتضم غرف (تسجيل الملفات - عيادة طب الأسرة – تطعيمات – معمل – صيدلية - عيادة أسنان - إسعافات أولية – تعقيم – مخزن - سكن أطباء وممرضات - استراحة عاملين - إدارة حسابات).

Advertisements

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوحدة الصحية تُعد من ضمن مجمع خدمات التوسعات الشمالية لخدمة الإسكان القومي بمناطق( أبو ألوفا - صبحى حسين - 2000 قطعة - 276 م - 209م)، حيث يتكون المجمع من ( مدرسة - وحدة صحية – حضانة - سوق تجارية).​