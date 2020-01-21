شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك فى فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم محافظة البحيرة برفقة وفد يضم وزاري السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

ومن المقرر أن تشمل الجولة لقاء مع ممثلات المرأة في محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، ثم مقابلة الشباب ومسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تتضمن الزياره حضور جانب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتفقد لعدد من ورش التدريب والتأهيل بحوش عيسي.

"مراكب النجاة" مبادرة أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لإيجاد تلك البدائل.

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وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد شاركت فى المائدة المستديرة لمبادرة "مراكب النجاة"، التى نظمتها وزارتى الهجرة والتضامن الاجتماعى، وشارك بها الجهات والمؤسسات المعنية وكذلك أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن مختلف المحافظات، وممثلين عن منظمات دولية، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، و تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارتي الهجرة والتضامن لوضع استراتيجية موحدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مبادرة "مراكب النجاة".

وقالت القباج إن اللقاء كان قيّما وخرج بنتائج هامة التجارب مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على العمل داخل المحافظات ال١١ الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية مرة واحدة من خلال الجمعيات المشاركة في المائدة المستديرة وغيرها من الجمعيات العاملة على الأرض في هذه المحافظات الجمعيات ذات الخبرات ، لافته الى أن المبادرة ستضم شركاء مع القطاع الخاص والمصانع في المناطق المستهدفة، والعمل على بؤر الخطر في هذه المحافظات سواء كانت قرى أو مراكز، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم تغطية القرى والمراكز الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأشارت القباج إلى ضرورة إيجاد سبل للكشف المبكر على مخاطر الهجرة وتقديم أساليب وقائية منها وعرض النماذج الناحجة الرافضة للهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم النفسي لمن مر بهذه التجربة لافته الى ، أنه سيتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، خلال العمل في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، وذلك هو الهدف الأساسي في طريق تكامل الجهود لخدمة هذا الوطن.