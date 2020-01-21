شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: الانتهاء من تدريب 1750 متدرباً بمركز التدريب والخدمات بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن مركز التدريب بالشركة انتهى من تدريب 1750 متدرباً من العاملين بالشركة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة بقطاعى المياه والصرف الصحى، ورفع المستوى المهنى لجميع العاملين.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار: تنوعت الدورات التدريبية البالغ عددها نحو 100 دورة، بين عقد ورش عمل لمأمونية المياه، والتدريب على برنامج master للعاملين بالمحطات، بالإضافة إلى دورات التوثيق الفوتوغرافى الـ photoshp، ودورات pmp للمهندسين وفنيى المساحة، ودورات السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن مركز التدريب بالشركة يستقطب أكفأ المدربين من الجهات الخارجية وشركات التصنيع، لتدريب مهندسى القياسات والفاقد والكيميائيين على أحدث الأجهزة فى إجراء التحاليل الكيميائية والكشف عن تسريبات المياه، حفاظاً على جودة وسلامة المنتج المقدم.

وكان المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قد أكد أن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب لـ 53 قرية، وكذا توصيل خدمة الصرف الصحي بـ8 قري، بقيمة 209 ملايين جنيه، خلال الخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، لتحقيق الاستفادة لـ 900 ألف مواطن بالقرى المستهدفة، ضمن مبادرة"حياة كريمة" بالقرى الأكثر فقراً، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار: جاء ذلك استجابة للدعوة الجادة للمشاركة المجتمعية الفعالة والإسهام في حل المشكلات وتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقراً، والتي تم تدشين المبادرة من أجلها، موضحاً أن الشركة قامت بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة بأطوال35100م، وكذا تنفيذ عدد 35 بئراً، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 8 قرى من المستهدف.

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وأضاف أن الشركة تتمسك بمشاركتها المجتمعية التى ستساعد فى تجسيد الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث تضع نصب عينيها المسئولية المجتمعية والبعد الإنسانى، والذى يكمن فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري.