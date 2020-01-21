شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بتطبيق القانون بحسم ضد المعتدين على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر الوزارة، لاستعراض عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن .

وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، أشار إلى أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض الوزير شعراوي مع الدكتور ممدوح غراب آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية .

و أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات والتعامل بحزم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة .

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن والمراكز بالمحافظة ، بالإضافة إلى استعراض مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة .

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وشدد شعراوي على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم جهود المحافظة لتحسين مستوي الخدمات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم .

كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية جهود تحسين موارد المحافظة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجه المشروعات المتعثرة وكذا بحث أي مشكلات تواجه المستثمرين بما يساعد في توفير فرص عمل لابناء المحافظة .

ويعقد اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، اجتماعات دورية مع المحافظين لمناقشة آخر مستجدات المشروعات الجارية على أرض كل محافظة فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن، والتى كان آخرها اجتماعه مع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين، وتذليل أيه معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك فى ضوء متابعة المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى المحافظات، حيث تابع خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تتجاوز 213 مليون جنيه وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، والتى تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالى فقط.