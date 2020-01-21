​برلماني: كلمة السيسي في القمة البريطانية الإفريقية حملت العديد من الرسائل للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب تامر عبدالقادر، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، في لندن، تعكس مكانة مصر دوليًا، في ظل حرص القيادة السياسية على أن تتبوأ مصر مكانتها الريادية بين بلدان العالم، في جميع المجالات.

وأضاف "عبدالقادر"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، حملت الكثير من الرسائل للعالم لتحقيق التنمية الحقيقية في القارة الأفريقية، أهمها التأكيد على أنه يجب أن يعيش العالم في أمن وسلام، وأنه يجب أن يلفظ المجتمع الدولي الإرهاب، مشيرًا إلى تجربة مصر في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، فضلا عن تأكيد الرئيس السيسي على قوة العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم.

وأشار إلى أن حديث السيسي، عن قضية الهجرة غير الشرعية، يؤكد على ضرورة الاتحاد في الجهود لمواجهة الأزمة بشكل مدروس، ويحقق النتائج المرغوب فيها.

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وتابع: "تأكيد الرئيس على ضخامة التحديات التي تواجه العالم وتشابك آثارها على القارة الأفريقية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم، وأهمية السعي نحو اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية بكل أبعادها".

ولفت إلى أن ما أعلنه الرئيس السيسي، عن وجود العديد من الفرص الواعدة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن أفريقيا تمثل أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية، ويؤكد على أن دول القارة الإفريقية انفتحت بصورة كبيرة على بريطانيا وجميع الشركاء.

وأوضح أن تأكيد الرئيس على أهمية تنفيذ مشروعات برنامج البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، والطاقة الجديدة والمتجددة، يسهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء على الصعيد الدولي.

وأشار عبدالقادر إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإقامة سوق إفريقي جاذب للاستثمار الأجنبى، وتدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والأفريقى، سيكون له دوره الكبير في تحسين الظروف الاقتصادية وعبور المحن التى تمر بها القوى الاقتصادية الكبرى.