حدث ليلًا| السيسي في قصر باكينجهام.. وسقوط رابع ضحايا "الفيروس الغامض"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس (الاثنين) والساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) أحداثا مهمة محليا وعالميا، نسعترض بعضها في التقرير التالي:

- عقود تمليك ومرحلة ثانية.. ماذا حدث في احتفالية "تعويضات أهالي النوبة"؟

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة والتي نُظمت في أسوان.

- "السيسي وَعَد فأوفَى".. بعد 57 سنة.. متضررو السد العالي يشيدون بجهود الرئيس

قال أنور صيام، أحد أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، إنه حصل اليوم على عقد فدانَي أرض زراعية؛ تعويضًا لوالده، متابعًا: "بنجري على التعويض من 57 سنة، وكنا بنقدم طلبات وماحدش بيرد علينا".

- صور مشاركة السيسي في حفل استقبال الأمير وليام بقصر باكينجهام

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار.

- "عايز مراتك هات 100 ألف".. كشف غموض اختفاء سيدة في الدقهلية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، غموض اختفاء ربة منزل من مسكنها بالدقهلية، وتبين اختلاقها الواقعة لسوء حالتها النفسية بعد خلافها مع صاحب العمل.

- ​الأطباء: صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث طبيبات المنيا

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة قررت تقديم دعم لأسرة كل شهيدة من طبيبات المنيا بمبلغ 50 ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضروري لكل منهم طبقا للحالة.

- عمرو أديب: على مصر اغتنام فرصة زيادة الاستثمارات البريطانية في إفريقيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الميديا الإنجليزية مهتمة أكثر من المصرية بالاستثمار في السوق الإفريقية؛ خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت حساس للغاية.

- "بابا خطفني".. عامل يختلق واقعة اختطاف نجله لمروره بأزمة مالية

لجأ عامل إلى حيلة ماكرة، واختلق واقعة اختطاف نجله بحافظة الشرقية، للحصول على مبلغ مالي من زوجته التي تعمل بدولة عربية، وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مرتكبى الواقعة.

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- متخصص في التحاليل الطبية يكشف عن عدد المعامل غير المرخصة وكيفية معرفتها

قال الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية ومتخصص في التحاليل الطبية، إن معامل التحاليل الطبية أصبحت قنبلة موقوتة بوجود 70 ألف معمل غير مرخص في مصر، وهي 5 أضعاف المعامل الطبية الحقيقية والمرخصة البالغ عددها 12 ألفًا و470 معملًا.

- وزير الإنتاج الحربي: مصر تلعب دورًا رئيسا في صون الأمن العربي

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في مجال صيانة الأمن العربي.

- من هو خليفة أبوبكر البغدادي على رأس داعش؟

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، النقاب عن اسم زعيم تنظيم داعش الجديد، الذي يخلف أبو بكر البغدادي الذي قتل في أكتوبر الماضي على أيدي القوات الأمريكية في سوريا.

- من هو إلياس الفخفاخ رئيس وزراء تونس المُكلف؟

أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، بأن الرئيس قيس سعيد، كلف المهندس إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

- سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية محلية، بسقوط 3 صواريخ من طراز "كاتيوشا" قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخصراء في بغداد.

- رئيس الوزراء التونسي المكلف: سنفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن

قال رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، إن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدًا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذي عبر عنه التونسيون في انتخابات أكتوبر الماضي.

- الصين تسجل رابع وفاة بـ"الفيروس الغامض"

سجلت الصين رابع حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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