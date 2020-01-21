أخبار مصر | من 35 لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 35 لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حددت معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.