أخبار مصر | أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 2020121، لافتة إلى أن هناك أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 16 الصغرى 11.

شبين الكوم العظمى 16 والصغرى 10.

طنطا العظمى 16 والصغرى 09.

دمنهور العظمى 16 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.

بلطيم العظمى 16 والصغرى 10.

مطروح العظمى 15 والصغرى 11.

السلوم العظمى 15 والصغرى 10.

سيوة العظمى 16 والصغرى 09.

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10.

دمياط العظمى 16 والصغرى 10.

الزقازيق العظمى 16 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 11.

بينما السويس العظمى فيها 17 والصغرى 11.

العريش العظمى 15 والصغرى 10.

رفح العظمى 15 والصغرى 10.

رأس سدر العظمى 18 والصغرى 10.

نخل العظمى 15 والصغرى 07.

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نويبع العظمى 19 والصغرى 14.

طابا العظمى 15 والصغرى 12.

كاترين العظمى 11 والصغرى 02.

الطور العظمى 20 والصغرى 11.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 11.

مرسى علم العظمى 21 والصغرى 12.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 17 والصغرى 09.

المنيا العظمى 17 والصغرى 08.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 07.

سوهاج العظمى 18 والصغرى 08.

قنا العظمى 18 والصغرى 08.

الاقصر العظمى 19 والصغرى 08.

أسوان العظمى 20 والصغرى 09.

أبو سمبل العظمى 20 والصغرى 09.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 06.

شلاتين العظمى 23 والصغرى 14.

أبو رماد العظمى 23 والصغرى 17.

حلايب العظمى 21 والصغرى 18.

راس حدربة العظمى 21 والصغرى 18.