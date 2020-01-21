مصر | مدير المرور يتفقد الخدمات على الطرق السريعة

وشدد مدير المرور على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى، وتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور؛ لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مدير المرور، على حملات بالطرق السريعة؛ لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون في رصد المخالفات، والعمل على فك أي ازدحام مروري في حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.