شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. الخبراء الروس يتفقدون إجراءات التأمين في مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل لجنة فنية من الخبراء الروس أعمالها في مطار الغردقة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، للوقوف على إجراءات أمن السفر والمطار ومرافقه، تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية إلى المطار.

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وتشمل أعمال اللجنة متابعة إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين في صالات السفر والوصول، والتأكد من تواجد رجال الأمن في كافة الأماكن المخصصة، والتفتيش والمراجعة الدائمة على الإجراءات داخل وخارج الطائرة، والتفتيش على الرخص المخصصة للسيارات داخل المهبط وعدم وجود أي مخالفات.

ووقفت اللجنة الروسية على سير متابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهابط الطائرات، والإجراءات الأمنية داخل المطارات، والمراجعة المستمرة لمجموعات عمال الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط.

كانت اللجنة الروسية وصلت إلى مطار الغردقة، الاثنين، وتستمر أعمالها لمدة 4 أيام، حيث تتفقد إجراءات التأمين بالمطار، حسب المعايير الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المباشرة والعارضة «شارتر».