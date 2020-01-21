شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 21 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك لمدة يومين. تنطلق أعمال الدورة الـ50 للمنتدى الاقتصادي العالمي. Advertisements تستضيف محافظة البحيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة؛ لتفقد المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. يفتح النادي الأهلي باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراته والنجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، من خلال موقع «تذكرتي». يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب. يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفيزياء في الفترة المسائية.

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