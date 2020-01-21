اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم.

وأسندت النيابة للمتهمين "وليد إبراهيم" حداد، و"سيد محمود" فني سيارات، و"محمد أحمد" عامل، تهمة قتل المجني عليه "أحمد جابر" عمداً من غير سبق الإصرار والترصد.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بأنهم باغتوا المجني عليه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثاني بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له المتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض "مطواة" استقرت إحداهما في صدره نافذة إلى قلبه، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزاً سلاح أبيض للشد من أزرهما.