رياح مثيرة للرمال وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات لا تزال في حالة الانخفاض، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجاتٍ خلال ساعات النهار، وتنخفض بمقدار 10 درجات ليلاً.

وأضاف شاهين في تصريح لـ"الخليج 365" أن الصباح الباكر يشهد انتشارًا كثيفًا للشبورة المائية بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وما زالت فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مناطق الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء يشهد سرعة في الرياح على أغلب الأنحاء، تزيد من إحساس انخفاض درجات الحرارة، تكون محملة بالرمال والأتربة على محافظات جنوب البلاد، مع اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار في العمق.

ونوه إلى أن فترة التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ناصحًا بالاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء انخفاض الرؤية سواء بسبب الشبورة أو سقوط الأمطار.​

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 10 16

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 09 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 10 15

رفح 10 15

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رأس سدر 10 18

نخل 07 15

نويبع 14 19

طابا 12 15

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 10 17

بني سويف 09 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 18

سوهاج 08 18

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 09 20

الوادي الجديد 06 20

شلاتين 14 23

أبو رماد 17 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 18 21

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