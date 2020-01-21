مصر | العهر مقابل المال.. جميلة المغرب تمارس الجنس بـ400 دولارٍ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العهر مقابل المال.. جميلة المغرب تمارس الجنس بـ400 دولارٍ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تساقط الحياء".. جاءت فتاة جميلة من بلاد المغرب، وتدعى "أ.س"، في عقدها الثاني من العمر، إلى القاهرة، لكي تُلحق بأهلها وبلادها العار، ولتضع جمالها وسيلةً للوصول لأغراضها، والكسب السريع دون شقاء.

كانت جميلة المغرب مثل شجرة في الخريف تتساقط أوراقها، لتقدم العهر مقابل المال، الذي كان دافعًا وهدفًا للتخلي عن شرفها، والعمل فتاة ليل، وتشبع رغباتها كل ليلة من خلال ملاحقة المواقع الإباحية، وصار الجنس مهنتها.

وقعت في الفخ

في مشهدٍ آخر، كانت ليلة من ليالي شتاء يناير هادئة داخل مكتب ضابط الآداب، الذي أخذت تتراقص أمامه إعلانات المواقع الإباحية، إلا أن واحدًا منها لفت انتباهه عبر إحدى صفحات الموقع، باستخدام صور مثيرة، ودردشة (شات)، فدخل غرفة الدردشة للإيقاع بها، وبالفعل ابتلعت الطعم، وسقطت المغربية في الفخ، عندما وافق على المبلغ المالي الذي طلبته، فاتفقا على اللقاء لممارسة الجنس، وكانت المفاجأة.

القبض على العاهرة

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة، بتهمة إنشاء صفحة على أحدى المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين، واستقطاب الزبائن في منطقة الدقي، مقابل مبلغ مادي قدره 400 دولارٍ، وتقوم عن طريق الموقع، بعرض معلومات وصور ومحادثات، لاستقطاب زبائنها.

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وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بها، على أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور ضبطت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب المتهمة وألقت القبض عليها.

تمارس الجنس مقابل 400 دولارٍ

وباشرت نيابة الدقي، التحقيق مع المتهمة، بتهمة إنشاء صفحة على موقع إباحي، لممارسة الجنس مع آخرين، واستقطاب زبائن، بمقابل قدره 400 دولارٍ في الساعة.

وكشفت التحقيقات، أن أحد زبائنها تواصل معها عن طريق إحدى المواقع الإباحية لممارسة الجنس، واتفق معها على لقائها بمنطقة الدقي؛ وأخذها إلى شقته، وفي يوم الواقعة فوجئت أنه من المباحث، وعلى الفور تم القبض عليها.

النهاية بين جدران الحبس

وأمرت نيابة الدقي، حبس مغربية، المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشاءها صفحة على أحد المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس، بمقابل مبالغ مالية.

