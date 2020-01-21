أخبار مصر | بتكلفة مليار جنيه.. طريق الإسماعيلية - السويس "رايح جاي"

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تعيد وزارة النقل رفع كفاءة وتطوير وإنشاء عددًا من الطرق، ضمن خطة تطوير وضعتها الدولة لتقفز مصر عالميًا، بشبكة طرق قوية، قادرة على أن تربط مصر من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.

وعملت الوزارة ضمن خطتها لتحسين جودة الطرق، على رفع كفاءة وتوسعة طريق السويس - الإسماعيلية، ليخدم أهالي هذه المنطقة.



وتستعرض "الفجـر" في الفيديو التالي أبرز المعلومات عن خطة التطوير.