أخبار مصر | اليوم.. تأبين "شهيدات الطب" ضحايا حادث المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تأبين "شهيدات الطب" ضحايا حادث المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القاهرة لحضور دورةً تدريبيةً تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.

ومن المقرر إقامة الحفل الساعة الثانية عشر ظهرا، في دار الحكمة.

وتقدم مجلس النقابة في وقت سابق، بخالص الحزن والأسى لأسر الثلاث طبيبات، ولكافة الأطباء بالتعازي الحارة، داعية الله تعالى أن ينعم بالشفاء على الطبيبات المصابات.

تقيم نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتأبين ورثاء شهيدات الطب الثلاث، وهن: رانيا محرم، سماح نبيل ونورا كمال، اللآتي لقين مصرعهن جراء حادث "ميكروباص المنيا"، صباح الأربعاء الماضي، أثناء مجيئهن من المنيا إلى