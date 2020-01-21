شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات رقابية لمتابعة صرف الأسمدة ولجان لمنع تسربها للسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجنة التنسيقية بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها الرقابية على 4 قطاعات مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الشتوية "الائتمان والإصلاح الزراعى والأراضى المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية "، والمرور الدورى على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك حملات رقابية على الجمعيات الزراعية سواء كانت الاصلاح أو الاستصلاح أو الائتمان لمتابعة صرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية، بسعرها المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وتكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات، مناشد الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، لاستلام حصص المقررات وخاصة " القمح " وباقى المحاصيل الأخرى، مضيفا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وتابع "الشناوى "، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.