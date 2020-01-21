شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحيل واقعة «توريد أغذية لمستشفيات مغلقة» للتفتيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، لكشف ملابسات الواقعة.

وقال «الهجان»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه في حال ثبوت الواقعة سيتم إحالتها فورا إلى النيابة، مؤكدا أنه «لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة بالمحافظة».

كان عدد من رواد موقع التواصل «فيسبوك» تداولوا منشورات تتهم مديرية الصحة بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه.