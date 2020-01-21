شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مناطق كثيرة من محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار غزيرة، فيما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح الباردة تزامنا مع نوة الغطاس والتي تستمر عدة أيام.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم فتح وتسليك بالوعات تصريف المياه في مختلف الشوارع والميادين، ووضع خطة تحرك سريع لإزالة أثار الأمطار وكسح المياه من الشوارع لتسيير حركة المرور.

وقرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.