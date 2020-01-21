شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح واعتذار.. الجيزة تنفي إزالة أشجار شارع سليمان أباظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة الجيزة ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المحافظة بإزالة الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع سليمان أباظة بحي الدقي.

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان، أنه «تم البدء في تنفيذ مخطط لتطوير شارع سليمان أباظه بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث يبلغ عرض الشارع 5 أمتار فقط، في حين أن مساحة الجزيرة تبلغ 7 أمتار، وما ترتب على ذلك من تحويل الشارع إلى ساحات لانتظار السيارات وإعاقة شديدة للحركة المرورية، وأصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع وهو الأمر الذي دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدد من الاشجار التي انتهى عمرها الافتراضي».

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وأوضحت محافظة الجيزة أن «أعمال تطوير الجزيرة الوسطى تشمل الحفاظ على الزراعات الموجودة بها وكذلك سيتم زراعة أشجاراً إضافية بارتفاعات مناسبة تعكس شكلاً جمالياً للشارع، وذلك في الموعد المتعارف عليه علمياً لغرس الأشجار لتتماشى مع التنسيق الحضارى للشارع استكمالا للتنسيق الحضاري الشامل الذي تنفذه المحافظة».

وأوضحت المحافظة أن «تلك الأعمال تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتي من المقرر أن تشهد خلال العام الجاري طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء والمراكز في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها».

واعتذرت المحافظة لمواطنيها عن أي عقبات نتجت عن تلك الأعمال، مؤكدة أن كافة الأعمال التي تتم محل متابعة من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.