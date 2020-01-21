شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سعر تذاكر العيادات الخارجية بمستشفيات قنا.. وصرف الأدوية مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر أشرف الداودى، محافظ قنا، قرارا بخفض سعر تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية لتصبح بـ1 جنيه بدلا من 3 جنيهات، وصرف الأدوية للمرضى مجانا، على أن يبدأ تطبيق القرار بالمستشفيات، الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري السادس للمحافظ مع المواطنين بمدينة أبوتشت، بحضور مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث جاء القرار استجابةً لشكاوى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

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واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء، جهود الدولة في توفير الخدمات الأساسية لأهالي المحافظة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنها توقيع بروتوكول لبدء العمل في مشروع توسعات محطة مياه النجمة والحمران بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من 600 لتر / ثانية إلى 1200 لتر / ثانية، بتكلفة مالية 250 مليون جنيه لتغطية جميع احتياجات مدينة أبوتشت وقراها من المياه العذبة، إضافة إلى التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وحدة تدريب متنقلة تضم 3 ورش لتدريب الفتيات على مِهن (الخياطة- الكهرباء- السباكة) ومن ثم مساعدتهن على العمل وتوفر دخل مناسب لهن.

وأكد حرصه على عقد اللقاء الجماهيري مع المواطنين بشكل دوري بمختلف مدن المحافظة؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر دون أية حواجز روتينية، مشددا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته والبحث عن حلول لمشكلاته بكل الأدوات المتاحة هو المعيار الأساسي للنجاح.

واستمع المحافظ إلى 850 شكوى وطلب من الأهالي، ووعد أصحاب تلك الشكاوى والطلبات بدراستها لوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا لهم أنه سيتم المتابعة معهم تليفونيا من خلال فريق عمل متابعة الشكاوى لإطلاعهم على الإجراءات التي تمت بشأن شكواهم.