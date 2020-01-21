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السيسي يشارك في حفل استقبال رسمي بقصر باكنجهام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بقصر باكينجهام الملكي.

أقام الحفل الأمير وليام، دوق كمبريدج، بالإنابة عن الملكة إليزابيث، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

كان الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا ترأسا، الاثنين، الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار البريطانية- الأفريقية.

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