شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ هامة مرتبطة بخلية داعش الصعيد قبل نظر طعن المتهمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة النقض، خلال ساعات اليوم الثلاثاء، طعن 45 متهما بخلية داعش الصعيد على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد، فى اتهامهم بتكوين خلية تتبع فكر داعش بالصعيد، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ "1 أغسطس 2017"، ويشير لتاريخ نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى الدعوى، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، ولكن النيابة لم تتلوا أمر الإحالة لتعذر حضورهم فى هذا التاريخ.

2 ـ "10 سبتمبر 2017"، ويشير لتاريخ تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين فى الدعوى.

3 ــ "4 أكتوبر 2017"، ويشير لتاريخ سماع أقوال مجرى التحريات بالدعوى والذى ادلى بأقواله عن التنظيم وكيفية تكوينه من قبل المتهم مصطفى عبد العال بعد تلقيه تكليفات من أبو بكر البغدادى لتكوين خلية داعش الصعيد مساوية لولاية سيناء.

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4 ـ "5 ديسمبر 2017"، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة فى الدعوى والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

5 ـ "1 سبتمبر 2018"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

6 ــ " 8 نوفمبر 2018"، ويشير لتاريخ صدور الحكم على المتهمين والقاضى بالسجن المؤبد لـ 18 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 41 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 6 متهمين حدث، وبراءة متهمين اثنين.

7 ـ "5 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ تحديد جلسة نظر طعن المتهمين والتى حدد لها جلسة 21 يناير 2020.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى