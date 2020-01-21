شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: معايير تصنيف الفنادق اعتمدت من السياحة وبدأت مرحلة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق عن أن معايير تصنيف الفنادق المصرية الجديدة تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة نهاية ديسمبر الماضى وأصبحت نافذة، مشيرا إلى أنه سيبدأ تطبيقها على أرض الواقع من خلال إرسال نسخ للفنادق والمنتجعات وعقد اجتماعات لتوضيح جميع النقاط وكيفية تطبيقها.

ولفت الشاعر لليوم السابع إلى أن اتحاد الغرف السياحية كان قد قام بترجمتها للغة العربية ومراجعتها بدقة من قبل غرفة المنشآت الفندقية، حيث قام الاتحاد بإرسالها فى صيغتها النهائية إلى وزارة السياحة لاعتمادها ثم بدأت مرحلة تعميمها على الفنادق فى كافة المدن السياحية.

ولفت إلى أنه سيتم منح الفنادق مهلة لتنفيذ خطط إعادة تأهيل منشآتهم تصل إلى عام للفنادق فئة الخمس والأربع نجوم، وعامين لفنادق فئة الـ3 نجوم والنجمتين، كما سيتم عمل سوفت وير لتمكين أصاحب الفنادق من الدخول إلى موقع الغرفة، والقيام بعملية التقييم ذاتيا لمعرفة أوجه القصور التى يجب معالجتها.

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ونوه بأن الفنادق التى ترى نفسها مؤهلة يمكنها التقدم للتقييم بناء على المعايير الجديدة قبل انتهاء المهلة، فى حين بعد انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية للفنادق سيتم تطبيق المعايير على الجميع وغير الملتزم سيتعرض لتخفيض درجة نجوميته.

وحول التمويل والذى قد يمثل عائقا أمام الفنادق أشار إلى أن تطبيق الكثير من المواصفات لا تحتاج إلى تمويل كبير كذلك يمكن تعويضه بشكل سريع من خلال رفع الأسعار فور الارتفاع بمستوى الخدمة، ولكن الفنادق التى لديها مشاكل فى البنية التحتية هى التى ستعانى من التمويل.

وكانت وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت فى سبتمبر الماضى عن الكود المصرى الموحد للفنادق المصرية وهو الكود الأول من نوعه فيما يخص اشتراطات السلامة والأمان، وكذلك معايير تصنيف الفنادق الجديدة التى تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.