شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: الإسماعيلية الأعلى فى نسب التسجيل بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن محافظة الإسماعيلية حققت أعلى نسبة تسجيل فى منظومة التأمين الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة التسجيل 43 %.

وكانت وزيرة الصحة والسكان قالت إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والاحتياجات الدوائية بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات مشيرة إلى أنه تم تنشيط عمليات التسجيل فى المحافظات الأخرى مع الاستمرار فى اجراء المسح الطبى لهم وتسجيل بياناتهم.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أن الدولة تدعم توفير الخدمات الصحية ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الشامل مشيرا إلى أن توحيد جهة تقديم الخدمة كان له أثر إيجابى على انتظام الخدمة مع توفيرها بأعلى مقاييس الجودة.

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وأوضح السبكى أنه تم إطلاق سلسلة من حملات التسجيل خارج الوحدات والمراكز الطبية وهو ما ساهمت فى تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تشغيل تجريبى لبعض المستشفيات فى إطار الاستعدادات لتشغيل المنظومة بحلول مارس 2020.

ومن جانبه أكد الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التامين الصحى الشامل أنه جار تحصيل المساهمات المقررة على الخدمة بشكل منتظم وهناك تعاون كبير بين العاملين والمنتفعين، مؤكدا أنه تم توفير ماكينات الدفع الإلكترونى فى جميع الوحدات والمراكز والمستشفيات لتسهيل المهمة على المنتفعين فى السداد فى إطار خطط التحول الرقمى الذى وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع انطلاق المنظومة.

وأضاف الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التامين الصحى أن الهيئة وفرت ماكينات pos الخاصة بالدفع وهو ما يقطع الطريق على أى فساد أو دفع مبالغ غير مستحقة مضيفا أن ذلك توجه بعد وجود السمسرة والرشاوى مضيفا أنه هناك ثقة كبيرة فى جميع أطراف المنظومة لافتاً إلى أنه يمكن لأى مواطن الدفع من خلال كارت ميزة أو من خلال بطاقات الدفع الالكترونى "فيزا" لافتاً إلى أنه هناك عمليات دفع كاش لكنها بشكل مؤقت.

وتابع الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التامين الصحى أن غير القادرين لا يتم تحصيل أى مساهمات أو اشتراكات منهم وتابع: ايضا لا يتم تحصيل أى مساهمات على علاج الأمراض المزمنة مثل الأورام والضغط والسكر مضيفا أن هناك نظام ربط الكترونى لجميع العيادات الخارجية للكشف عن الملفات الطبية الخاصة بالمنتفعين سريعا بالإضافة إلى إمكانية رؤيتها من جانب الصيدلية فى المراكز والوحدات والمستشفيات.