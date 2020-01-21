شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: سقوط أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الشرقية، تقل شدتها كلما اتجهنا للداخل فى شمال سيناء وأجزاء من خليج السويس، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وتم اعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول التى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

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وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة أن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

أعلن المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى استمرار حالة الطوارئ القصوى بالمصلحة حتى نهاية موسم الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات والتدابير وجاهزية كافة المعدات لتفادى أى مشكلات قد تحدث فى جميع أنحاء الجمهورية .

وأضاف السعدى فى تصريحات سابقة ل " اليوم السابع" أنه يتم متابعة حالة المياه، ومناسيبها فى نهر النيل وشبكة الترع والمصارف وكذلك حالة الطقس من خلال مركز التنبؤ بالوزارة، لافتا إلى أن المركز أحد الأدوات الهامة التى يتم الاعتماد عليها لضبط منظومة المياه .