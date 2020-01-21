شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق مصر السيادى: نعمل الآن على توسيع قاعدة البيانات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه يتم الآن العمل على توسيع قاعدة البيانات الاستثمارية فى قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة فى مثل هذه الاستثمارات.

وأضاف "خلال لقاء له عبر قناة "extra news"، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة المصرية، مع إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، والمتمثلة فى صندوق استثمار "أكتيس"، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، ستحقق استفادة كبيرة لمصر وللبنية التحتية.

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وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد قالت فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، إن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار "أكتيس" وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.