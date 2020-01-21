محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تستهدف وزارة النقل المصرية، تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذي يمتد على مسافة 19 كم، ليكون إضافة جديدة للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، ضمن خطة مد شبكة المترو إلى أكبر عدد من المناطق.
ويبدأ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة الفسطاط حتى حدائق الأشجار، وتبلغ عدد محطاته 17 محطة منها (16 نفقية - 1 سطحية).
ويصل طول مسار الخط إلى 19 كم، كما تبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 46.5 مليار جنيه على أن تتم عملية التنفيذ على مدار 6 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر من الفسطاط لحدائق الأشجار.. تعرف على 17 محطة بالخط الرابع للمترو (خريطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.