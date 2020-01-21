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صور مشاركة السيسي في حفل استقبال الأمير وليام بقصر باكينجهام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار.

ونظم حفل الاستقابل، الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي، بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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