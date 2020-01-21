أخبار مصر | سرعته 5 أمتار في الثانية.. ٥ معلومات عن "تليفريك الجلالة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرعته 5 أمتار في الثانية.. ٥ معلومات عن "تليفريك الجلالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"التليفريك" سيكون إحدى وسائل النقل الرئيسية لربط مدينة الجلالة بالمنتجع السياحي الترفيهي، وجار دراسة إنشاء مشروع مماثل في منطقة الأهرامات، ومنطقة الفسطاط بعد تطويرهما، وتقدم لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية أهم المعلومات عن "التلفريك" الجديد في السطور التالية.

- يبلغ طوله 4.3 كيلومتر، وهو الثاني من نوعه في مصر.

- نفذته شركة "بوما" الفرنسية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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- يضم "التلفريك" محطتين، الأولى: أعلى الجبل، والثانية: أسفل الجبل، وبه 9 عربات جاهزة للتشغيل في أي وقت بألوان مختلفة منها: الأخضر، البرتقالى والأحمر.

- يضم 23 عمودًا لحمل "كابل" التلفريك، وتتحمل كل كابينة حمولة تصل إلى 750 كيلوجرام أي ما يصل إلى 10 أفراد.

-الرحلة الواحدة بين المحطتين تستغرق ما يقرب من 15 دقيقة، وتصل سرعته لـ5 أمتار في الثانية.

